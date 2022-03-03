РИАМО - 3 мар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что решение по кризисной ситуации на Украине, безусловно, будет найдено, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также глава российского МИД заявил, что истерия западных стран на фоне эскалации ситуации на Украине в конце концов закончится.

Ранее Лавров заявил, что Москва не будет переживать по поводу очередного «железного занавеса». Он отметил, что Россия найдет возможности для продолжения развития даже в такой ситуации.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад ввел против РФ санкции.