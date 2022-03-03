РИАМО - 3 мар. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено, так как условия России для достижения соглашения минимальны. Об этом сообщает Газета.ru.

«Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны и обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной», — сказал глава МИД РФ в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил уверенность в том, что мир слушает РФ, но при этом трудно сказать, насколько он ее слышит.

Лавров уточнил, что большинство людей понимает, что происходит, но подчиняется «жесткому, жестокому диктату».

Президент РФ Владимир Путин признал независимость Донбасса после его обстрела украинскими военными. 24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.