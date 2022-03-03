РИАМО - 3 мар. Сотрудники миграционной службы будут выезжать на места проживания беженцев из ЛНР и ДНР для помощи в оформлении паспортов, заявил начальник ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Пауков.

«В места размещения указанных граждан (беженцев из ДНР и ЛНР - ред.) сейчас сотрудники управления миграционной службы будут выезжать», – заявил Пауков.

Он отметил, что для упрощения процедуры необходимы решения на федеральном уровне.

«Если это будет предусмотрено в упрощенной форме без получения паспортов там (получить паспорт РФ можно при наличии паспорта ЛДНР - ред.), если это будет решено на уровне государств, мы активизируемся», - заключил Пауков.