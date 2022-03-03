РИАМО - 3 мар. За минувшие сутки в Московской области выявили 936 случаев коронавируса. Ни одного случая заболевания не зафиксировали в Бронницах, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Молодежном, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Рошале, сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

По 1 случаю инфицирования подтвердили в Богородском, Дмитровском округах, Кашире, Талдомском округе, Власихе, Подольске, Лосино-Петровском, по 2 – в Дзержинском, Можайском округе, Раменском округе, Рузском округе, Электростали, Озерах, 3 – в Лыткарине, по 4 – в Солнечногорске и Шаховской.

Также по 5 случаев Covid-19 выявили Электрогорске, Краснознаменске, по 6 – в Шатуре, Серебряных Прудах, по 7 – в Дубне, Чехове, Долгопрудном, Лобне, по 8 – в Лотошине, Фрязине, по 9 – в Ивантеевке, Мытищах, по 10 – в Черноголовке, Клину, по 11 – в Волоколамском округе и Зарайске, 13 – в Орехово-Зуевском округе, по 17 – в Одинцовском, Ленинском округах.

По 18 случаев заболевания зафиксировали в Щелкове, Луховицах, 19 – в Сергиево-Посадском округе, по 21 – в Красногорске, Реутове, Егорьевске, по 22 – в Домодедове, Жуковском, 25 – в Химках, 26 – в Истре, по 38 – в Воскресенске и Наро-Фоминском округе, 40 – в Ступине, 53 – в Люберцах, 55 – в Серпухове.

Также по 65 случаев коронавируса зарегистрировали в Коломне, Королеве, 75 – в округе Пушкинский, 91 – в Балашихе.

Всего в Московской области выявлено 943 135 случаев коронавирусной инфекции, скончался 14 271 заболевший, выздоровели и выписались 856 475 человек.