РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 мар. Начальник управления ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Мытищи Денис Волжин встретился с жителями корпуса 3 дома №33 по Новомытищинскому проспекту, сообщается на сайте администрации горокруга.

Тема встречи – вопрос качества предоставляемых услуг по содержанию общего имущества, а также рассмотрение возможности предоставления льгот на оплату коммунальных услуг без заявлений через систему ГИС ЖКХ.

В ходе встречи жителям было предложено рассмотреть на общем собрании собственников вопрос по смене руководства домоуправления. Причина – отсутствие принятых мер со стороны председателя правления. В данный момент дом №33 корп. 3 находится под управлением ЖСК №4 Академии наук СССР.