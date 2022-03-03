РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 мар. Представители порядка 30 мытищинских предприятий встретились с временно исполняющей полномочия главы городского округа Мытищи Юлией Купецкой, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На встрече присутствовали как крупнейшие предприятия округа, такие как АО «Метровагонмаш», ГК «ССТ», ЗАО «Московская Пивоваренная Компания», так и средний и малый бизнес. На встречу также были приглашены общественные организации округа – Мытищинская торгово-промышленная палата и «Опора России».

Обсудили, как в текущих реалиях обеспечить стабильную работу предприятий, как наладить эффективное взаимодействие и оперативно решать возникающие вопросы. Итогом встречи стало решение о создании совета по вопросам промышленности в качестве площадки для открытого диалога между органами власти и руководителями предприятий.

По словам Купецкой, совет будет действовать сплоченно в интересах округа и жителей и сможет оказать помощь в адаптации к новому рынку с учетом предстоящего импортозамещения.