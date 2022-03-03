РИАМО - 3 мар. Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с Физтех-школой биологической и медицинской физики МФТИ с 22 марта по 11 апреля проведут хакатон Health Data Hack в области машинного обучения и анализа данных в медицине, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы находимся в постоянном поиске инновационных решений и свежих идей. У участников хакатона, который мы проводим вместе с МФТИ, будет возможность разработать продукт, который будет пропилотирован в городских клиниках, а в случае успешных результатов внедрен в систему московского здравоохранения на постоянной основе», — сказала Ракова.

Она отметила, что применение искусственного интеллекта в медицине является наиболее перспективной цифровой технологией и сейчас особенно важно поддержать отечественных разработчиков, занятых в этой сфере.

По словам Раковой, сегодня искусственный интеллект активно используется в столичном здравоохранении. В частности, решения в сфере ИИ применяются для диагностики онкозаболеваний легких и молочных желез, коронавируса, а также других патологий органов грудной клетки, в том числе остеопороза, ишемической болезни сердца.

Хакатон Health Data Hack посвящен использованию искусственного интеллекта в медицине. Команды должны будут представить разработки в области машинного обучения и анализа больших данных.

Во время хакатона перед участниками будут поставлены задачи, инновационные решения которых смогут помочь ученым и медикам в борьбе с инфекционными и онкологическими заболеваниями. Награждение победителей состоится 12 апреля.

В соревнованиях на базе искусственного интеллекта примут участие студенты и выпускники вузов. На протяжении всего форума команды будет поддерживать экспертное сообщество - ведущие специалисты в области машинного обучения и анализа данных в медицине. Самые эффективные решения и продуктовые идеи будут интегрированы в столичную систему здравоохранения.