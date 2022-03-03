РИАМО (КОРОЛЕВ) - 3 мар. В результате возгорания в квартире в Королеве погиб человек, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба отдела по надзорной деятельности и профилактической работе по городскому округу.

2 марта в 23:57 начался пожар в квартире микрорайона Юбилейный на улице Парковой, д. 2. В результате пожара погиб один человек.

В настоящее время проводится проверка, причины возгорания устанавливаются.

Для сохранения жилья от пожаров никогда нельзя курить в постели, надо быть осторожными при эксплуатации печного и газового отопления, не забывать вовремя очищать от сажи дымоходы, не оставлять топящиеся печи без присмотра, не перекаливать печь, не оставлять без присмотра включенные электроприборы и следить за исправностью электропроводки, не перегружать электросеть, не допускать применения самодельных электроприборов и «жучков».

Также нельзя закрывать электролампы и другие светильники бумагой и тканями, не стоит оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т. п.) с легковоспламеняющейся и горючей жидкостью, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

О соседях, создающих угрозу возникновения пожара, необходимо сообщать в ближайшие подразделения пожарной охраны.