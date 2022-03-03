РИАМО - 3 мар. В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает до 15 лет лишения свободы за распространение фейков или недостоверной информации о военной спецоперации на территории Украины, сообщает Nation News.

«Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», — отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Три года лишения свободы можно получить за распространение ложной информации. До 10 лет будут наказывать тех, кто будет дезинформировать с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения.

Необходимость введения такого законопроекта продиктовано огромным количеством фейков, которые сейчас появляются на фоне спецоперации на Украине. Большинство из них распространяется в Сети.