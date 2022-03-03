РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 3 мар. В Домодедове за сутки выявили 22 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 23 442 случая заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 936 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 943 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 14 271 человек. Выздоровели и выписались 856 475 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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