РИАМО - 3 мар. Для минимизации воздействия западных санкций Центробанк РФ вводит дополнительно разработанные меры по поддержке населения и кредиторов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Финансовый регулятор отменил макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным рублевым потребительским кредитам. Исключение - займы с полной стоимостью кредита больше 35%, а также займы с ПСК от 20% до 35% и показателем долговой нагрузки от 80%.

Также данные надбавки не коснутся новых ипотечных кредитов в рублях и займов, выданных на финансирование по договору участия в долевом строительстве.

Кроме того, кредитным и микрофинансовым организациям рекомендовали до 31 декабря текущего года приостановить принудительное выселение должников и проживающих с ними лиц из жилья, попавшего под взыскание.

Ранее ЦБ РФ установил для физлиц комиссию в размере 30% при покупке валюты на бирже. Она распространяется на покупку долларов, евро и фунтов.

Такие шаги предприняты в связи с введением западными странами экономических санкций в отношении России после начала военной спецоперации на Украине.

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