РИАМО - 3 мар. Высота снежного покрова на территории Москвы существенно снизилась в период потепления из-за атлантического циклона в феврале. Однако сейчас весеннего тепла недостаточно для таяния снега и высота сугробов сохраняется на уровне 17 см, сообщается на сайте «Метеоновости».

По наблюдениям синоптиков, наибольшая высота сугробов в Москве отмечается, как правило, в первой декаде марта. Но в 2022 году максимальная высота сугробов была отмечена в начале февраля, когда метеостанция на ВДНХ зафиксировала снежный покров высотой в 49 см.

К середине последнего зимнего месяца в Москву пришел теплый атлантический циклон, заставивший сугробы активно таять, и в преддверии весны высота снежного покрова снизилась до 17 см.

Однако в марте атмосферная циркуляция поменялась. Череду атлантических вихрей прервал обширный антициклон, остановивший таяние снега. Обычно сугробы начинают стремительно таять при переходе среднесуточной температуры на положительные значения, но пока этого не происходит.

В начале марта в Москве температура воздуха по ночам охлаждается до минус 9 градусов, а днем прогревается до положительных значений, однако этого тепла все еще недостаточно для активного таяния снега.