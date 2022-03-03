РИАМО - 3 мар. Депутаты Московской областной думы проверят, как дети-беженцы из ДНР и ЛНР устроились в подмосковных школах и при необходимости помогут им приобрести одежду, школьные принадлежности и другие необходимые товары, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Наш регион не может оставаться в стороне, и мы всеми силами помогаем тем, кто был вынужден оставить свои дома. Мы сделаем все, чтобы ребятам было комфортно, и они смогли без препятствий ходить на учебу. Депутаты фракции проверят, как они устроились, при необходимости помогут со школьными принадлежностями, одеждой и всем, что может понадобиться», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что помимо прочего в Подмосковье необходимо будет упростить сбор документов для устройства эвакуированных детей в детские сады и школы.

В настоящий момент в Подмосковье прибыли 1 300 беженцев из ДНР и ЛНР, их разместили в семи лагерях на территории региона. На оплату их проживания и питания из резервного фонда выделен 261 млн рублей, эти средства были направлены городским округам, где разместились беженцы.

Около 400 из эвакуировавшихся в Подмосковье беженцев составляют школьники, сейчас они продолжают обучение в образовательных учреждениях области.

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