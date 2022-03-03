РИАМО - 3 мар. В 2022 году полномочия на предоставление жилищных субсидий передадут министерству социального развития Подмосковья, соответствующий законопроект в четверг приняла Мособлдума.

«Проект закона предусматривает передачу государственных полномочий Московской области по организации предоставления гражданам РФ, имеющим место жительство в Московской области, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг от органов местного самоуправления на уровень субъекта», - рассказала первый заместитель министра соцразвития Московской области Надежда Ускова.

Она отметила, что принятие законопроекта позволит сэкономить около 140 млн рублей.

«Полномочия планируется передать с июля 2022 года», - заключила Ускова.

Как уточняется в пояснительной записке к документу, предоставление жилищной субсидии министерством социального развития Московской области позволит сделает сам процесс проактивным.

Проект закона во всех трех чтениях поддержали большинство депутатов.