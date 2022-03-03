РИАМО - 3 мар. В пятницу, 4 марта, в 14:30 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится брифинг уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. Тема мероприятия: «Дети.2021».

В ходе мероприятия планируется осветить следующие вопросы:

- итоги работы подмосковного детского омбудсмена в 2021 году;

- результаты основных проектов уполномоченного по правам ребенка в Московской области;

- планы работы на 2022 год;

- соблюдение прав детей ЛНР и ДНР, прибывших в Подмосковье.

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

Аккредитация: +7 (968) 766-21-18.

Почта: m.dmitrieva@riamo.ru.

Контактное лицо – Мария Дмитриева.

Вход в РИАМО по паспортам или пресс-удостоверениям. При себе просим иметь маску.