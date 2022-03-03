РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 мар. Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который пытался вынести литровую бутылку коньяка из магазина в Щелкове, причиненный ущерб составил порядка 4 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

На пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании КТС из магазина «Глобус». По прибытии на место росгвардейцы задержали гражданина Республики Беларусь 1980 года рождения, пытавшегося вынести алкоголь.

После задержания гражданин был передан прибывшим сотрудникам МУ МВД России «Щелковское».