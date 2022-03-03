РИАМО - 3 мар. Мособлдума приняла в четверг сразу в трех чтениях законопроект, который вводит штраф в размере 2,5 тыс. рублей за неоплату платной парковки, передает корреспондент РИАМО.

«Неоплата размещения и хранения транспортного средства на площадках автостоянок, размещение и хранение на которых осуществляется на платной основе в соответствии с нормативным правовым актом правительства Московской области или нормативным правовым актом органа местного самоуправления – влечет наложение административного штрафа в размере 2,5 тыс. рублей», - говорится в тексте законопроекта.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.

Осенью прошлого года появилась возможность оплачивать парковку у парка Малевича в Одинцовском округе в мобильном приложении «Парковки Москвы». Это число будет расти.