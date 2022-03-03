РИАМО - 3 мар. На улице Наметкина в столице планируют построить апарт-отель с подземным паркингом, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В комплексе общей площадью 180 тыс. кв. м разместятся 2314 номеров. Первый этаж займут административные и служебные помещения, здесь появятся: супермаркет, ресторан, медицинский центр, зал для досуга и нежилые пространства с гибким функциональным назначением», - отметил глава департамента Сергей Левкин.

Он добавил, что на верхних этажах сделают универсальные и конференц-залы, также появятся коворкинг, игровой зал и спортцентр.

По его словам, создание точек притяжения в жилых районах мегаполиса позволит уменьшить нагрузку на городскую транспортную систему.