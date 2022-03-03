РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 мар. Следователем следственного отдела по Мытищам возбуждено уголовное дело по факту убийства 20-летнего местного жителя во время драки, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Ночью в четверг на спортплощадке, находящейся вблизи многоквартирного дома в Мытищах, компания молодых людей распивала спиртные напитки. Проходившие мимо трое мужчин сделали им замечание из-за слишком громко играющей музыки. В результате произошел конфликт и завязалась драка, в ходе которой 3 человека получили ножевые ранения. Один из участников конфликта скончался, несмотря на оказанную медпомощь, двое других находятся в больнице.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Участники конфликта доставлены в следственный отдел, их допрашивают. Установлены лица, наносившие ранения, с ними работают следователи. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и молекулярно-генетическая.