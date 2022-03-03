РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 мар. Прокуратура поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины в городском округе Мытищи, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным следствия, в ночное время в четверг на спортивной площадке вблизи многоквартирного дома компания молодых людей распивала спиртные напитки. Проходившие мимо трое мужчин сделали им замечание. В результате произошедшего конфликта завязалась драка, в ходе которой 3 человека получили ножевые ранения.

Один из участников конфликта скончался, двое других находятся в медицинском учреждении.​

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