РИАМО - 3 мар. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что все деятели культуры, не поддержавшие проведение Россией специальной военной операции на Украине, должны покинуть занимаемые посты. Об этом сообщает Nation News.

По его словам, позиция, в рамках которой граждане сначала не замечали происходящее в Донбассе, а потом отказались осуждать «действия украинских нацистов», является неприемлемой.

«Если вы такие принципиальные, начните с того, что откажетесь от государственных грантов, от должностей в бюджетных учреждениях», — уточнил Володин.

По мнению председателя Госдумы, выступление против спецоперации на территории Украины — это предательство своего народа.

Президент России Владимир Путин признал независимость ЛНР и ДНР после обстрела их территорий украинскими военными. 24 февраля Россия объявила о начале военной спецоперации, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.