РИАМО - 3 мар. Мешающие уборке снега и мусора автомобили в Подмосковье будут эвакуировать, соответствующий законопроект сразу в трех чтениях приняли депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«В случае размещения транспортного средства способом, создающим препятствие продвижению уборочной или специальной техники по общественным территориям, внутриквартальным проездам, дворовым территориям в соответствии с требованиями, установленными правилами благоустройства территории муниципальных образований, перемещение транспортного средства осуществляется в порядке, установленном органом местного самоуправления», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Перемещение машины будет бесплатным для его владельца. Но размещение и хранение транспортных средств на площадках автостоянок на землях государственной или муниципальной собственности может быть платным.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.