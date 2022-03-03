РИАМО - 3 мар. За минувшие сутки в российские больницы были отправлены 10 620 пациентов с коронавирусом, что на 9,6% меньше, чем днем ранее (11 754), следует из данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Также за сутки в РФ выявили 93 026 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 170 689 пациентов, спасти не удалось 781 пациента.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 16 685 850 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 354 011 летальных исходов, выздоровели 14 102 684 человека.

Ранее Роспотребнадзор обновил свои антиковидные рекомендации. По новым рекомендациям россиянам советуют носить маски в помещениях, а владельцам объектов массового посещения – проводить усиленную дезинфекцию.

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