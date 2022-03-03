РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мар. Работники Ногинского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас» регулярно проводят мероприятия по выявлению снежных горок, катание с которых представляет опасность, и просят жителей Балашихи выбирать для катания только специально оборудованные горки, сообщается на странице теруправления в соцсети «ВКонтакте».

Зима подходит к концу, а это значит, что многие дети хотят завершить сезон спуском со снежной горки. Сегодня особую опасность представляют береговые склоны водоемов, если еще пару недель назад детвора с удовольствием скатывалась с подобных горок, то сейчас склоны представляют реальную угрозу. Вдоль береговой линии лед очень тонкий.

Поэтому спасатели напоминают, что кататься можно только на специально подготовленных горках.