РИАМО - 3 мар. За прошедшие сутки в Москве госпитализировали 337 пациентов с подтвержденным коронавирусом, это на 12,7% меньше, чем днем ранее, когда за сутки в столичные больницы были доставлены 386 человек с Covid-19, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Москве за прошедшие сутки достигло 2 683. Еще 4 694 человека выздоровели после перенесенного заболевания, 82 пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.

С начала пандемии в столице выявили 2 704 517 случаев коронавируса. Число выздоровевших от инфекции в городе составляет 2 497 491, число умерших – 41 523.

Обстановка с коронавирусом в Москве значительно улучшилась после прохождения очередного пика. В четверг в столице отменили все ограничения на посещения кафе, театров и музеев, введенные ранее из-за пандемии, также в городе прекратили использование QR-кодов.

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