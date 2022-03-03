РИАМО - 3 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова призвала местных жителей сплотиться сейчас всем вместе и помогать друг другу.

По словам Мишоновой, сейчас на Западе происходит настоящая истерика. По ее мнению, это подтверждает лишь то, что Россия идет в правильном направлении.

Ранее международная сеть онкологов OncoAlert заявила о прекращении сотрудничества с российскими онкологами из-за ситуации в Украине. Этот пост она опубликовала на официальном аккаунте сообщества в Instagram.

«Нам не нужен их мир без наших спортсменов, без нашей культуры, без нашей музыки и живописи. Нам не нужен их мир, где по национальному признаку притесняют людей, детей!!! Слышите! Детей! И по такому же национальному признаку отказываются сотрудничать и помогать нам в области медицины», - написала Мишонова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что западные страны еще изменят свое мнение по отношению к России, потому что наша страна - это огромная часть европейского мира.

«Только мы не будем больше утираться за надуманные истории с допингом, отказываться от своего флага и гимна, молчать и все принимать. Мы не будем больше отдавать им свои ресурсы слишком дешево и не будем стесняться своего российского паспорта», - добавило детский региональный омбудсмен.

Она уточнила, что западным странам очень удобно видеть Россию слабой и безвольной, а сильная Россия им не нужна.

«Так что давайте держаться вместе. Давайте справлять Масленицу и помогать другим людям. Давайте делать свое дело, обнимать своих близких и поддерживать тех, кто просит о помощи. И напоследок. Российские коты и кошки отстранены от международных выставок. Будем показывать своих кошек на Родине», - заключила Мишонова.

Россия столкнулась с агрессивными санкциями Запада после того, как начала специальную военную операцию на Украине.