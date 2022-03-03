РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. УК Подольска отменила масленичные гуляния в ЖК «Весенний», запланированные на 5 марта, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с проведением специальной военной операции на территории Украины в городском округе Подольск отменены все развлекательные мероприятия, посвященные Масленице.

На основании вышеизложенной информации ранее намеченное мероприятие во дворе дома 1 по улице Объездная дорога 5 марта не состоится.

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