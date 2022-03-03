РИАМО - 3 мар. Мособлдума в третьем чтении приняла законопроект, который освобождает от уплаты транспортного налога родителей детей-инвалидов.

Главная цель данного законопроекта - предоставление дополнительных льгот семьям, имеющим детей-инвалидов. От уплаты транспортного налога освобождается один из родителей или другой законный представитель ребенка-инвалида.

Для освобождения от налога мощность двигателя автомобиля должна составлять до 200 лошадиных сил включительно.

Законопроект в третьем чтении поддержали большинство депутатов.