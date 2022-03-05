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  2. «Мой гектар»: чем выгодно участие в проекте сейчас и как на этом можно заработать
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«Мой гектар»: чем выгодно участие в проекте сейчас и как на этом можно заработать

Читайте в материале РИАМО о том, как инвестировать в землю и почему это стоит делать сейчас. На правах рекламы.
  пресс-служба проекта «Мой гектар»
1

Закон о фермерских домах

  пресс-служба проекта «Мой гектар»

С 1 марта 2022 года вступил в силу закон, по которому россиянам разрешили строить жилые дома на сельскохозяйственных землях. Официально он называется законом «О внесении изменений в статью 77 Земельного кодекса РФ», в народе его назвали «законом о фермерских домах».

Суть нововведения простая: если раньше фермеры на сельскохозяйственных землях имели право строить только времянки или вагончики, чтобы следить за своим хозяйством, то сейчас они могут построить полноценный жилой дом и оформить его в собственность.

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Кто останется в выигрыше

  пресс-служба проекта «Мой гектар»

От нововведения выиграют фермеры, у которых появилась мощная мотивация развивать любимое дело, превратить хозяйство в полноценную усадьбу. Выиграют и горожане, которые приобретут земельные наделы, чтобы построить дом, обеспечить продовольственную безопасность себе и близким или открыть собственный агробизнес, например, выращивать на продажу цветы или лекарственные травы. 

Закон может сработать в плюс для тех, кто ищет хороший способ инвестировать средства, сохранить их от инфляции и приумножить через несколько лет. Земля, в отличие от автомобилей и бытовой техники, не устаревает, в отличие от живых денег – не обесценивается, в отличие от акций и ценных бумаг – не зависит от решений политиков.

Объективная реальность такова, что участки начинают резко расти в цене, особенно в пределах транспортной доступности от Москвы.

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Что предлагает «Мой гектар»

Проект «Мой гектар» предлагает приобрести участки земли площадью 1 гектар в 1,5 часа езды от Москвы в Тверской области.

Земельные участки проекта находятся в самых живописных экологически привлекательных уголках.​ Вне зависимости от расстояния предусмотрена возможность развития инфраструктуры с едиными стандартами и современными сервисами. Для каждого собственника формируется личный кабинет на цифровой платформе для коллективного управления развитием поселков. Помощь по развитию оказывает управляющая компания, взаимодействие с которой удобно, потому что происходит в цифровом формате через личный кабинет.

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Как принять участие: пошаговая инструкция

группа Большая Земля — организатор проекта «Мой гектар» Вконтакте

Система купли-продажи устроена удобно не только для москвичей, но и для жителей других регионов Центральной России. Участки находятся в Московской и Тверской областях.

На сервисе все устроено так, что приобрести в собственность любой участок и управлять недвижимым имуществом можно в дистанционном формате, не выезжая из города.

Инструкция простая:

1. Зайти на сайт «Мой гектар» и выбрать подходящий по цене и стоимости участок. При возникновении затруднений можно заказать звонок земельного эксперта, который отвечает очень быстро.
2. Выбрать участок вместе с экспертом на сайте или приехать в комфортный офис компании.
3. Оформить сделку. Оформление бесплатное, более того, ваши документы сопроводят в Росреестр и примут «на выходе». Вы все время будете находиться в контакте со специалистом проекта.

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Земля как островок стабильности

  пресс-служба проекта «Мой гектар»

Директор по развитию проекта «Мой гектар» Игорь Калинин говорит, что поскольку закон очень новый, сектор сельского хозяйства не успел отреагировать на изменения: цены не выросли и хорошие территории пока не разобрали. Возможность зарезервировать земли недалеко от Москвы в живописных районах с лесами и озерами еще есть.

«Индексация, учитывая новые экономические реалии, скорее всего неизбежна, прайс придется пересматривать в большую сторону. До 10 марта мы оставили прежнюю стоимость на участки. Также мы сохранили наши предложения: сезонные скидки, акции, оплату участка, рассрочку. Но поскольку все меняется слишком быстро, стоит поторопиться – участки по Москвой раскупают, как горячие пирожки. Люди ищут возможность защитить свои сбережения, и в буквальном смысле почувствовать под ногами почву», – отмечает эксперт.

По его словам, земля во все времена – тот островок стабильности, который выручает, дает возможность выжить и прокормиться.

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