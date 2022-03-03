РИАМО - 3 мар. В 2022 году фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в партнерстве с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления проведет мероприятия под слоганом «Семья – мой главный жизненный проект», сообщает пресс-служба фонда.

Так, будет проведен Всероссийский конкурс «Семья года» для повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, распространения лучшего опыта семейного воспитания.

Будет также организован Всероссийский проект «Многодетная Россия» для формирования позитивного образа семьи и воспитания положительных установок на родительство и многодетность.

Пройдет Всероссийский конкурс юных журналистов и блогеров «В фокусе – детство» для продвижения ценностей семьи и родительства, содействия развитию конструктивного межпоколенческого диалога детей и родителей, сохранению традиционных семейных ценностей путем создания юными журналистами и блогерами информационных материалов, размещения их в официальных СМИ и на открытых медийных площадках.

Пройдет Всероссийский конкурс городов России «Города для детей. 2022» для популяризации и продвижения традиционных семейных ценностей, поддержки семьи, материнства и отцовства. Будет организована Всероссийская акция «Добровольцы – детям» для содействия развитию детских добровольческих инициатив и проектов, направленных на оказание помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Будет организован Всероссийский родительский день, приуроченный к Дню семьи, любви и верности (8 июля). Его цель – продвижение традиционных семейных ценностей, профессиональная помощь родителям в вопросах воспитания детей.

Одним из инструментов реализации информационной кампании также является портал «Я – родитель». Там размещается полезная информация об особенностях воспитания детей в разном возрасте, о способах разрешения конфликтных ситуаций без ущерба для личности ребенка и другие материалы.