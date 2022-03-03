РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. За время пандемии в Красногорске выявили 51 108 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 21 - за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего на данный момент в Московской области выявили 943 135 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе 936 случаев за последние сутки. Скончался 14 271 человек. Выздоровели и выписались 856 475 человек.

Мособлштаб рекомендует при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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