РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мар. Массовые народные гуляния в честь Масленицы отменили в подмосковной Балашихе, мероприятия состоятся лишь в парках городского округа 5 и 6 марта, сообщили в управлении культуры администрации муниципалитета.

Масленица отменяется на всех центральных площадках по микрорайонам городского округа, остается только в парках «Пехорка», «Пестовский» и «Заречная».

Так, 5 марта в парке «Заречная» пройдет игровая тематическая программа «Масленицу встречаем». Она начнется в 17:00.

6 марта в парках «Пехорка» и «Пестовский» состоятся лыжные соревнования «Ладушки-оладушки», которые начнутся в 11:00, а в 13:00 пройдет акция «Печем блины вместе».

Причины изменений в программе мероприятий не уточняются.