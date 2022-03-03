РИАМО - 3 мар. В столице за сутки скончались 82 пациента с коронавирусом, всего жертвами пандемии в городе стали 41 523 человека, сообщает оперштаб Москвы.

Также за сутки в мегаполисе подтвердили 2683 случая заболевания, выздоровели после инфекции 4694 пациента.

С начала пандемии в Москве зафиксировано 2 704 517 случаев коронавируса, врачи вылечили 2 497 491 человека.

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в столице составляет 52,8%. Бесплатные прививки можно сделать в поликлиниках и выездных пунктах в общественных местах.

В городе отменили почти все ограничения по коронавирусу, обязательным остается ношение масок.