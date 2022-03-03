РИАМО - 3 мар. Паралимпийский комитет России счел необоснованным решение МПК не допускать национальную сборную на Игры в Пекине, сообщает Федеральное агентство новостей.

В комитете подчеркнули, что отстранение российских спортсменов противоречит одному из основных принципов Паралимпиады — аполитичности спорта инвалидов. Сейчас же параатлеты из РФ стали заложниками напряженной политической ситуации.

Паралимпийский комитет России намерен отстаивать права атлетов в спортивных и иных судебных инстанциях, так как считает отстранение незаконным.

Ранее стало известно, что Международный паралимпийский комитет запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пекине. Свое решение он объяснил отказом ряда команд выступать на Играх и невозможностью обеспечить безопасность спортсменов на должном уровне.

Страны Запада начали вводить санкции в отношении России после того, как в феврале глава государства Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины.