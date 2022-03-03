РИАМО - 3 мар. Депутаты Мособлдумы нового созыва быстро вышли на нужный темп работы, сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

«В прошлом году мы провели 31 заседание Мособлдумы, из них 12 состоялись уже в новом составе. Законы, которые мы принимали, - это исполнение тех обещаний, которые мы давали нашим избирателям. Было принято 310 законов», - сказал Брынцалов.

Он высказал уверенность, что парламентарии сохранят набранный темп работы.

По его словам, областной парламент выступил с пятью законодательными инициативами, одна из которых уже принята Государственной думой. Также было обращение к президенту РФ о присвоении Ступину почетного звания «Город трудовой доблести». Глава государства поддержал это предложение.

«Был принят бюджет, который был сформирован на основании наказов избирателей. Всего только во фракцию «Единой России» поступило более 780 тыс. предложений. Все они были отработаны и рассмотрены. Средства по многим из них уже заложены в новом бюджете», - добавил Брынцалов.

Также Мособлдума провела в 2021 году более 560 мероприятий.