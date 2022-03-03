РИАМО - 3 мар. Пандемия коронавирусной инфекции может закончиться в текущем году в Подмосковье и по всей стране, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Сейчас мы прошли пик по омикрону. Надеюсь, что в 2022 году мы сможем забыть об этом заболевании и в нашей стране, и на территории Московской области», - сказал Брынцалов.

Он отметил, что пандемия стала задерживающим фактором для развития, однако были приняты меры по его преодолению.

За минувшие сутки на территории области выявили 936 новых случаев заражения, выздоровели 7 240 человек, умерло 24 пациента.

С начала пандемии в области выявили 943 135 случаев инфицирования, выздоровели 856 475 пациентов, инфекция унесла жизнь 14 271 человека.

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