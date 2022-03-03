РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 мар. В городском округе Котельники росгвардейцы задержали 34-летнего мужчину, который пытался украсть более 40 зубных щеток из магазина, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Экипаж Люберецкого отдела Росгвардии выехал по сигналу «Тревога» в охраняемый магазин, расположенный на Покровском проезде. На месте сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что мужчина пытался украсть более 40 зубных щеток с целью дальнейшей перепродажи. Он спрятал товары в рюкзак, но сотрудники магазина заметили это и вызвали Росгвардию.

В настоящее время проводится проверка.