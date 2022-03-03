РИАМО - 3 мар. В столице в четверг открылись магазины сети Apple re:Store, покупателей в них немного, сообщает РИА Новости.

2 марта магазины этой сети были закрыты в столице. Также ранее американская компания Apple сообщила, что приостанавливает продажи в РФ.

В магазине в ТЦ «Метрополис» в наличии есть весь модельный ряд смартфонов iPhone 13. Также можно найти и более старые модели телефонов.

iPhone 13 Pro Max продается в re:Store от 164 990 рублей, iPhone 13 – от 74 990 рублей, iPhone 13 mini – от 64 990 рублей.

В феврале Россия признала независимость ДНР и ЛНР, также глава государства объявил о начале военной спецоперации, которая направлена на демилитаризацию Украины. Страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ.

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