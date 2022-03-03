РИАМО – 3 мар. Клиенты банка «Открытие» могут воспользоваться новым рублевым накопительным счетом «Копилка» со ставкой 20% годовых для всех категорий клиентов, сообщает пресс-служба банка.

Проценты по новому счету будут начисляться каждый день. Это особенно важно при повышенной волатильности рынка. Такие условия позволят клиентам оперативно принимать решение о пополнении счета или снятии средств.

Выплата процентов на «Копилку» будет осуществляться каждый месяц. Минимальный остаток, суммы снятий и пополнений по счету не ограничены.

Новый накопительный счет можно открыть в офисах «Открытия», в интернет-банке и мобильном приложении. Подробнее узнать об условиях «Копилки» можно в отделении или контакт-центре «Открытия».