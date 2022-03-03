РИАМО - 3 мар. Московские врачи вылечили от Covid-19 еще 4 694 человека, с начала пандемии от коронавируса в городе вылечился 2 497 491 пациент, сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в Москве выявили 2 683 случая заболевания, с начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 2 704 517 случаев коронавируса.

Сегодня преобладающим штаммом коронавируса в городе является омикрон. Как правило, при заболевании им инфекция протекает в легкой форме и зараженных редко госпитализируют.

В настоящий момент в Москве отмечается стабилизация ситуации с коронавирусом. В городе уже отменили ряд антиковидных ограничений.

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