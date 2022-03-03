РИАМО - 3 мар. За прошедшие сутки на территории Подмосковья госпитализировали 284 человека с подтвержденным коронавирусом, это на 21,6% меньше, чем днем ранее, когда за сутки были доставлены в больницы 362 Covid-пациента, следует из данных сайта стопкоронавирус.рф.

Число новых случаев заражения коронавирусом, выявленных в Подмосковье за прошедшие сутки, составило 936. Еще 7 240 выздоровели после перенесенного Covid-19, 24 человека с подтвержденным коронавирусом скончались.

С начала пандемии в Подмосковье выявили 943 135 заражений коронавирусом. За все время пандемии от Covid-19 в регионе умер 14 271 человек.

В настоящий момент уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе составляет 56,8%. Сделать прививку от Covid-19 в Подмосковье можно бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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