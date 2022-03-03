РИАМО - 3 мар. В РФ за сутки умер 781 человек с Covid-19, с начала пандемии в стране умерли 354 011 человек с инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за сутки умерли 82 Covid-пациента, в Санкт-Петербурге – 65, Красноярском крае – 28, в Подмосковье – 24, Воронежской области и Алтайском крае – по 23, Башкортостане – 20, Самарской и Челябинской областях – по 18, Ростовской области, Пермском крае и Иркутской области – по 15, Свердловской области и Краснодарском крае – по 13, в Нижегородской области – 12.

За сутки в России выявили 93 026 случаев инфицирования. Вылечились от коронавируса еще 170 689 человек.

С начала пандемии в стране выявили 16 685 850 случаев Covid-19. Выздоровели после коронавируса 14 102 684 человека.

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