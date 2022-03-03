РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Женская команда Московского областного колледжа информации и технологий победила в универсиаде среди студентов по волейболу в Подольске, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В МБУ «Спорт-Сервис» 2 марта прошли соревнования по волейболу среди девушек в рамках универсиады студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования. В результате победила команда МОКИТ, второе место заняли учащиеся Подольского колледжа им. Никулина (ОП-2), а третье – Подольского колледжа им. Никулина (ОП-1).

Победителей и призеров поздравили с достойным результатом и пожелали успехов в дальнейших соревнованиях.