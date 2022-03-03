РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 мар. В Котельниках спортсменки центра художественной гимнастики «Чемпионы» под руководством Валерии Хахановой выиграли 13 медалей в классификационном турнире Champions Cup, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Среди участниц 2018 года рождения второе место заняла Варвара Суворова, а в возрастной категории 2017 года рождения второй стала Каролина Царукян. Марьям Абдукадирова и Чегасова Анна выиграли золото среди участниц 2016 года рождения. В этой же категории второе место заняла Виктория Шелудько, а третье – Эвелина Близнец и Мария Веденеева.

Софья Белопахова, Аида Ванесян и Аваханум Заманова стали вторыми среди гимнасток 2015 года рождения. В категории 2014 года рождения серебро получила Арина Бабенко. Также второе место заняла Софья Королева среди участниц 2013 года рождения. Мария Поплавко выиграла бронзу в категории 2011 года рождения.

Кроме того, юных жительниц горокруга приглашают на занятия по гимнастике. Записаться и уточнить подробности можно по телефону: 8(951)104-78-29.