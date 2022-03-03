РИАМО - 3 мар. Депутаты всех фракций Мособлдумы - «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия - За правду» - обратились к местным жителям и призвали их сплотиться вокруг российских солдат, президента РФ, а также проявить солидарность. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Парламентарии напомнили в своем обращении, что объявленная спецоперация на Украине направлена на восстановление мирной жизни в Донбассе и защиту россиян.

«Вооруженные Силы России профессионально и мужественно выполняют свой воинский долг. Принимаются все необходимые меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей», - сказано в сообщении.

Кроме того, депутаты поддержали признание независимости Россией ЛНР и ДНР.

За соответствующий документ единогласно проголосовали депутаты всех фракций в Мособлдуме.

«Депутатам думы поступает множество обращений жителей: они просят моральной поддержки и объяснений. Это понятно и ожидаемо. На нас всех обрушилась массированная вражеская военная пропаганда, поток лжи и фейков. Главное сейчас – сплотиться вокруг нашей героической армии и нашего президента. Показать всему миру: мы вместе и своих не бросаем!» - отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он напомнил, что признание независимости ДНР и ЛНР - это решение вынужденное, которое было принято из-за того, что с 2014 года все переговорные процессы по данному вопросу затягивались, сводились на нет.

«Проводилась политика русофобии, велось плановое вооружение Украины, более того полномасштабная подготовка к войне», - подчеркнул Брынцалов.

По его словам, на Украине процветал нацизм, последним шагом стало то, что страна готовилась вступить в НАТО. Это и стало шагом к тому, что Госдума приняла решение по признанию независимости ЛДНР.

«Президент подписал данное решение. Объявление спецоперации было обосновано тем, что все что происходит требует непосредственного участие военных, не затрагивая мирных жителей», - заключил Брынцалов.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ЛНР и ДНР. Это произошло после обстрела территорий украинскими военными. 24 февраля Россия объявила начало военной спецоперации. Она направлена на демилитаризацию Украины.