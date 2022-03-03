РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 мар. По инициативе главы городского округа Щелково Андрея Булгакова и руководителя фракции «Единая Россия» в совете депутатов Григора Агекяна были подготовлены к отправке более 10 т гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Для детей и старшего поколения были собраны вещи первой необходимости и продукты. Помощь в формировании груза оказали депутаты и волонтеры. Работы по сбору помощи будут продолжаться, так как люди из ДНР и ЛНР очень нуждаются в поддержке.

По вопросам передачи гуманитарной помощи можно обращаться по телефону: 8(496)566-80-93; 8(925)144-03-59.