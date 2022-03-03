В связи с улучшением эпидемиологической ситуации с 3 марта в столице отменяют QR-коды, а домашний режим для пожилых становится рекомендательным — соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Какие еще ограничения снимают в городе, читайте в материале РИАМО.

Статистика по COVID-19

Эпидемиологическая обстановка в России начала стабилизироваться: суточный прирост инфицированных COVID-19 не превышает 100 тысяч человек. Так, накануне в стране выявили 97 455 заболевших. Лидером по числу зараженных стала Свердловская область — 2 марта там подтвердили 4868 случаев COVID-19. В столице зафиксировали 3024 инфицированных, а в Московской области — 1153.

Согласно данным на 3 марта, за сутки по всей стране выявили 93 026 новых случаев COVID-19. В лидеры по количеству заражений вышли Свердловская и Самарская области, Санкт-Петербург, Башкирия, Нижегородская область. В Москве зафиксировали 2683 новых случая заражения, в Московской области — 936.

Всего с начала пандемии в России выявлено 16 685 850 случаев коронавируса, 14 102 684 человека выздоровели. За весь период зафиксировано 354 011 летальных исходов.

В связи со стабилизацией обстановки в Москве приняли решение отменить часть ковидных ограничений.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания «омикроном» и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», — написал мэр Москвы Сергей Собянин своем блоге.

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QR-коды и культурные мероприятия

В четверг мэр Москвы подписал указ, в соответствии с которым с 3 марта в столице прекращается использование QR-кодов.

«Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», — заявил градоначальник.

Система QR-кодов начала действовать с 28 июня 2021 года. Код просили предъявить при посещении заведений общепита, массовых мероприятий и даже летних веранд.

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Домашний режим

Согласно указу, москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями больше не обязаны строго соблюдать домашний режим — эта мера теперь носит рекомендательный характер.

Как заявил столичный мэр, в ближайшее время будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие».

Более ранние документы устанавливали необходимость соблюдать домашний режим до 1 апреля 2022 года. Пожилые и хронически больные могли выходить на улицу для обращения за медицинской помощью, поездки на работу, покупки товаров, выноса мусора, выгула домашних животных, а также прогулок и занятий физической культурой.

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