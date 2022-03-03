РИАМО - 3 мар. Еще 7 240 человек выздоровели после перенесенного коронавируса в Московской области. С начала пандемии число вылечившихся от Covid-19 в регионе составляет 856 475 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Подмосковье выявили 936 новых случаев заражения коронавирусом, 24 человека с подтвержденным Covid-19 скончались.

С начала пандемии число зарегистрированных случаев инфекции в регионе достигло 943 135. За все время пандемии от коронавируса в Подмосковье умер 14 271 человек.

Основным способом защиты от коронавируса остается вакцинация. В Подмосковье прививку от Covid-19 можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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