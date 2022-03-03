РИАМО - 3 мар. Из квартиры на улице Ворошилова в Серпухове была госпитализирована женщина 1985 года рождения с телесными повреждениями, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью был задержан мужчина 1978 года рождения.

Преступление было совершено в ссоре после совместного распития спиртного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».