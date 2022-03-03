РИАМО - 3 мар. Молодежи не следует поддаваться на призывы в соцсетях и выходить на несогласованные акции, обусловленные напряженной внешнеполитической обстановкой. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Как правило, организаторы таких акций сами на них не являются, а лишь координируют толпу через соцсети и мессенджеры. Также на мероприятиях нередки провокации, которые влекут за собой серьезные правовые последствия для всех участников.

Так, участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием, грозит лишением свободы на срок до 8 лет, а их организация - до 15 лет.

В случае вовлечения несовершеннолетнего в совершение незаконных действий с использованием интернета установлено наказание до 3 лет лишения свободы.